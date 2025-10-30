Paolo Condò sottolinea la bontà della prestazione nerazzurra per Inter-Fiorentina ed elogia in particolare due interpreti. "L’Inter ha affiancato il Milan vincendo una gara di spessore, perché ovviamente la Fiorentina in quella posizione di classifica è un controsenso destinato a risolversi, e non sai mai quando reagirà: è vero che ieri la lunga gestazione del vantaggio nerazzurro era dovuta soprattutto alle prodezze di De Gea, ma quando per vincere necessiti di gol di cotanta fattura vuol dire che hai fatto lo sforzo, e che quello sforzo è nelle tue corde".

"Sinceramente - si legge sul Corriere della Sera - , dopo il caos dei giorni americani non pensavamo che Calhanoglu sarebbe rientrato con questa facilità nella sala comandi dell’Inter; sempre il Mondiale per club aveva viceversa fatto sospettare che Sucic fosse capace di numeri come quello del 2-0. Una meraviglia. È possibile o addirittura probabile che l’attuale quartetto di testa sia quello che afine stagione si qualificherà alla Champions League?