Il valore di mercato di Petar Sucic è già duplicato rispetto ai 14 milioni di euro che l'Inter ha sborsato per prelevarlo dalla Dinamo Zagabria. A pensarlo è Vincenzo Cavaliere, agente FIFA che portò Marcelo Brozovic in nerazzurro: "Premesso che oggi, se tenti un approccio, l'Inter non pensa nemmeno a cederlo. Però dico che il giocatore ha già una valutazione di 25-30 milioni - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Vero che Leoni è un 2006 e non un 2003, ma è stato venduto a 40 milioni per una stagione fatta bene. Detto ciò, i giocatori che giocano all'Inter e fanno la differenza non vanno venduti perché ti chiami Football Club Internazionale Milano, uno dei più importanti club al mondo. Non è una squadra che sviluppa i talenti per venderli. Certo poi a volte capita di dover vendere i giocatori per fare cassa, ma oggi trovare un centrocampista così è molto difficile. Chi non vorrebbe un box to box come Sucic?".