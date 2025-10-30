"Il Napoli ha un grande rendimento grazie al suo allenatore, ma il valore dell'Inter non è paragonabile a nessuna squadra in Italia". Lele Adani fa questa premessa, nel suo intervento a 'La Nuova DS' sulla Rai, per analizzare la netta vittoria dei nerazzurri sulla Fiorentina di ieri sera. Tre punti messi in cassaforte anche grazie a una super giocata di Petar Sucic: "Ieri mancava Mkhitaryan e ci dimentichiamo di Frattesi... Sucic è un giocatore che rievoca i grandi croati come Prosinecki e Boban, quelli che hanno irriverenza e classe. Hanno un modo di far calcio che solo loro conoscono. Sucic non si emoziona e fa un gol come se stesso passeggiando in Duomo. Questa è una grande chiamata di Piero Ausilio".