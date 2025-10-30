L'Inter si rialza immediatamente dopo il ko di Napoli battendo con un rotondo 3-0 la malcapitata Fiorentina. I nerazzurri vincono e convincono davanti al loro pubblico, come sottolineato da Manuel Akanji su Instagram dopo la gara di San Siro: "Grande prestazione di squadra stasera (ieri sera, ndr)! Vittoria importante contro la Fiorentina, grazie a tutti i tifosi per l'incredibile supporto". 

Sezione: Focus / Data: Gio 30 ottobre 2025 alle 15:04
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
