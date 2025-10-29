L'Inter reagisce al meglio dopo lo stop di Napoli travolgendo la Fiorentina 3-0. Un risultato rotondo che Cristian Chivu commenta presentandosi nella sala conferenze di San Siro: "Clean sheet e dieci marcatori diversi in gol? Non guardo i numeri, guardo l'atteggiamento e l'approccio. La voglia di capire i momenti e di dominare la partita. Abbiamo rispetto il piano gara, magari peccando di lucidità negli ultimi metri, siamo stati un pelino leziosi. Nel secondo tempo abbiamo aggiunto un pizzico di cattiveria agonistica e il tiro da fuori area. Poi una grande azione sia individuale che collettiva ci ha portato al raddoppio. Sono contento della reazione, sono contento anche per Sucic che finalmente è riuscito a sbloccarsi".

Come valuta la prestazione di Bisseck da centrale?

"Non è un esperimento, nel mio modo di vedere il calcio è un difensore completo. Oggi c'era più bisogno di lui come centrale per contrastare la velocità di Kean. Ha fatto una grande prestazione, sono contento".

Bisseck può essere responsabilizzato in questo ruolo?

"Quale difensore non fa errori? Succede sempre. Non dobbiamo guardarla così, abbiamo in rosa un difensore forte che ha tutto per giocare ad alti livelli. E ha margini di miglioramento".

Il ritorno della Curva.

"Dà energia, siamo contenti di giocare finalmente con un tifo che ci dà qualcosina in più. Sono contento di aver regalato ai nostri tifosi una buona prestazione e una vittoria".