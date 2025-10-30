Intervenuto nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex attaccante Paolo Di Canio ha analizzato così il gol di Petar Sucic nella sfida tra Inter e Fiorentina, sottolineandone la genialità e la freddezza in area di rigore: "Sucic fa un vero e proprio gioco di prestigio - ha spiegato Di Canio -. Fa finta di calciare sul secondo palo e invece, con grande classe, sposta il pallone con la suola. È quasi una scena da Halloween: gli dice ‘dolcetto o scherzetto’. Fa finta del dolcetto e poi fa lo scherzetto".

L’ex attaccante ha poi elogiato la capacità del giovane centrocampista di mantenere lucidità sotto pressione: “Chiude benissimo l’azione, anche perché l’avversario scivola per contrastarlo, ma lui resta calmo, preciso, intelligente. È un gesto tecnico difficile, prevedibile solo per chi lo sa fare davvero bene. De Gea non può arrivarci, è troppo forte e troppo preciso. Sucic dimostra di avere personalità e qualità: può diventare un giocatore importante".