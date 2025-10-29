Gap troppo evidente, anche se all'Inter sono serviti più di sessanta minuti per farlo valere. Ma i nerazzurri, dopo un primo tempo comunque un po' così, nella ripresa avevano preso le redini del gioco e solo le prodezze di David De Gea hanno impedito a Lautaro Martinez e compagni di aprire le marcature già prima. Ci è voluta la folgore scagliata da Hakan Calhanoglu, che quando vede la Fiorentina diventa una furia per rompere la muraglia e consentire all'Inter di irrompere da tutte le parti. Cinque minuti dopo arriva la gemma assoluta di Petar Sucic che si inventa un gol pazzesco con una giocata clamorosa, poi nel finale Simone Sozza, che nega un rigore e tre quarti a Pio Esposito maltrattato da Pietro Comuzzo, non può sorvolare sull'intervento di Mattia Viti ai danni di Ange-Yoan Bonny concedendo penalty ed espellendo il difensore viola. Calhanoglu timbra dal dischetto la sua doppietta personale e sigilla la splendida risposta dell'Inter dopo lo stop di Napoli. Per la Fiorentina è buio sempre più pesto...

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 3-0

MARCATORI: 66', 87' Calhanoglu (1 rig.), 71' Sucic

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni (89' 11 Luis Henrique) 2 Dumfries (78' 30 Carlos Augusto), 23 Barella (85' 7 Zielinski), 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez (89' 16 Frattesi), 94 Esposito (78' 14 Bonny).

In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 17 Diouf, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA: 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Marí, 26 Viti; 2 Dodô, 7 Sohm (63' 44 Fagioli), 8 Mandragora (76' 9 Dzeko), 27 Ndour, 21 Gosens (78' 29 Fortini); 10 Gudmunðsson (63' 22 Fazzini); 20 Kean.

In panchina: 1 Lezzerini, 30 Martinelli, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 14 Nicolussi Caviglia, 24 Richardson,60 Kouadio, 65 Parisi, 91 Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Costanzo – Passeri. Quarto ufficiale: Fourneau. VAR: Ghersini. Assistente VAR: Chiffi

Note

Spettatori: 71.096

Espulso: Viti (F) all'86esimo per doppia ammonizione.

Ammoniti: Viti (F), Esposito (I)

Corner: 7-5

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA SOZZA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!! L'INTER CON UN SECONDO TEMPO SONTUOSO STENDE 3-0 LA FIORENTINA E DA' LA MIGLIORE RISPOSTA POSSIBILE DOPO IL KO DI NAPOLI!!! Finisce con Dzeko a ricevere gli applausi della Curva Nord.

93' - Ci prova ancora l'Inter con Dimarco, tiro deviato ancora in calcio d'angolo.

92' - Quattro di recupero in corso, Bonny prova il lancio per Frattesi anticipato in corner.

89' - Finale per Luis Henrique e Frattesi, fuori Bastoni e Lautaro.

87' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! De Gea intercetta ma non può nulla sul tiro potente del turco, una sentenza per i viola!!!

86' - Calcio di rigore per l'Inter e rosso per Viti! Lanciato da Lautaro, il francese Bonny parte verso l'area e viene travolto dal difensore viola già ammonito, doppia sanzione per lui.

85' - Arriva il momento di Zielinski, che prende il posto di Barella.

83' - Lancio perfetto per Kean che stavolta semina Bisseck ma non calcia con forza, Sommer blocca.

81' - Comuzzo ha una buona occasione su corner: Bastoni viene ostacolato da due giocatori viola con Comuzzo che di testa manda fuori sull'uscita non irreprensiible di Sommer.

78' - Non ce la fa Gosens, in campo l'interessante giovane Fortini.

77' - Gosens a terra con una mano sul flessore sinistro. Nel frattempo cambia anche Chivu: fuori Pio Esposito per Bonny e Dumfries per Carlos Augusto.

76' - Entra in campo l'ex Dzeko, applaudito dallo stadio: fuori Mandragora.

75' - Kean salta la difesa nerazzurra ma viene rimontato alla grande da Bisseck. Il nazionale azzurro era comunque in fuorigioco.

74' - La Fiorentina prova a uscire dall'angolo: Dodo prova ad anticipare Dimarco in area nerazzurra senza inquadrare la porta.

IL GOL DI SUCIC: L'azione la innesca proprio lui, con un uno-due con Lautaro dopo il quale Sucic si lancia in uno slalom gigante tra le maglie della difesa viola con una giocata magica di suola e una conclusione implacabile per De Gea. Grande esultanza per tutta l'Inter per il primo gol del giocatore croato.

71' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRR SUUUUUUUUUUUUUCIIIIIIIIIIIICCCC!!

69' - Calhanoglu lotta come un leone e prende fallo da Fagioli.

IL GOL DI CALHANOGLU: Finalmente il muro di De Gea cade, grazie alla staffilata dalla distanza del turco che ricevuta palla da Barella trova un missile terra terra che non lascia scampo al portiere viola. Per lui è la settima rete in carriera ai gigliati.

66' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNN CAAAAAAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUU!!!

65' - Pio Esposito trattiene Fazzini davanti a Sozza che lo ammonisce.

63' - Primi cambi per Pioli: Fazzini e Fagioli prendono il posto di Sohm e Gudmundsson.

59' - Prova il cross Sucic, parabola facilmente leggibile per De Gea.

57' - De Gea è un gatto: balzo felino a dire no al tiro di Bisseck.

56' - Clamorosa parata di De Gea sulla conclusione acrobatica di Dumfries, lo spagnolo copre alla grande il suo angolo.

56' - Sozza dice che si può riprendere, tra i fischi di San Siro.

55' - Microfoni aperti con la sala VAR per Sozza.

54' - Altro intervento borderline su Pio Esposito di Comuzzo che lo allaccia al collo, stavolta le proteste sono veementi.

53' - Dimarco! Grande sponda di Esposito per Lautaro che parte in avanti, Pablo Mari mette il piede ma servendo Dimarco il cui tiro trova una deviazione sempre di Marì che manda la palla in corner.

52' - Bisseck chiude Gudmundsson subendo anche fallo dall'ex Genoa.

50' - Cross di Sucic sul quale arriva Gosens che di testa colpisce fortuitamente Viti, De Gea è reattivo ad evitare un autogol. Poco prima, lo stesso Gosens mette il piede sul tiro di Dumfries.

49' - Inter che prova la ripartenza, Viti stende Barella col classico fallo tattico che gli costa un'ammonizione.

48' - Dodò spazza trovando Kean, che punta Bisseck poi con una sterzata di tocco si prende anche un fallo da Barella.

46' - Sponda di Dumfries per il tiro di Barella, murato da Pablo Marì.

-----

21.49 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

21.48 - Le squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Primo tempo abbastanza bloccato a San Siro, con una Fiorentina che con buon piglio e organizzazione tiene a bada le sfuriate nerazzurre mentre la squadra di Cristian Chivu il gioco lo crea ma pecca quando si tratta di prendere la giusta decisione negli ultimi 16 metri. Gli uomini di Stefano Pioli prendono fiducia man mano che la partita prosegue e nel finale creano pure uno spunto interessante, ma nel complesso gli interventi più importanti sono quelli di David De Gea. Dubbi importanti su un allacciamento in area gigliata tra Pietro Comuzzo e Francesco Pio Esposito.

-----

45' + 2 - Sozza fischia la fine del primo tempo: squadre a riposo sul punteggio di 0-0

45' + 1 - Palla recuperata da Sohm a metà campo, ripartenza viola con cross di Dodò a trovare Kean che punta Bisseck poi calcia debolmente trovando pronto Sommer. Inter che poi riparte coi viola sbilanciati ma non sfrutta l'occasione.

44' - Sucic travolge Dodò all'interno dell'area viola, punizione per la Fiorentina. Inter ancora poco lucida in fase conclusiva.

44' - Lautaro recupera palla a Viti e serve Barella. Tentativo di uno-due del centrocampista sul quale però mette la gamba Mandragora.

43' - Cross di Gudmundsson che prova a trovare Kean in mezzo all'area, Bisseck salta e intercetta il pallone.

40' - Barella prova a lanciare Sucic che però non legge bene la traiettoria e il pallone si perde fuori.

37' - Kean prova a sfondare tra due difensori, bravo Sucic a chiudergli la strada.

36' - Colpo al volo di Dimarco sul cross di Bastoni, conclusione potente ma centrale che trova la grande reazione di De Gea.

35' - Bel numero di Sohm che salta Calhanoglu poi calibra malissimo il lancio per Gosens.

30' - Barella manda al bar un difensore con una finta, poi prova il lancio morbido mandando fuori. Comuzzo abbraccia Pio Esposito in area placcandolo nettamente, Sozza aspetta ma poi decide per il non fallo.

29' - Altra grande giocata di Bastoni che sventaglia per Dimarco che aggancia la palla poi prova a metterla per Esposito, anticipato da Comuzzo.

28' - Bastoni strappa un pallone alla difesa viola e parte lancia in resta verso l'area, poi prova il tiro trovando però la respinta coi piedi di De Gea.

27' - Dumfries arriva sul pallone lanciato da Calhanoglu, ma il suo pallone non è raggiungibile per Akanji.

26' - Esposito riceve un buon pallone ed entra in area, poi prova due sterzate finendo però raddoppiato con Barella e Lautaro in posizione favorevole. Alla fine trova un calcio d'angolo.

25' - Palla recuperata dall'Inter e servita a Lautaro che cerca un assist per Dimarco trovando però il muro viola.

23' - Intervento un po' incerto di Sommer in uscita su punizione, il portiere nerazzurro ritrova però tranquillamente il pallone.

22' - Esposito sin qui non ha avuto un trattamento particolarmente di favore da parte dei difensori viola. Sozza stavolta non interviene su un contrasto di Comuzzo.

21' - Bastoni subisce un colpo da Kean nel tentativo di spazzare un pallone.

20' - Stavolta è Calhanoglu a chiudere su Gosens favorito da un tunnel, ancora corner.

19' - Ndour riesce a bruciare Akanji e partire verso l'area, l'azzurro mette in mezzo dove Bisseck con un gran recupero anticipa Kean mandando in corner.

18' - Esposito cerca il velo per Lautaro che però rimane piantato non capendo le intenzioni del compagno, l'azione sfuma malamente.

15' - Incomprensione tra i giocatori viola, corner regalato all'Inter. Sugli sviluppi nasce un filpper volante con De Gea che risolve bloccando in presa alta.

14' - Brutto colpo di Gudmundsson ai danni di Lautaro che resta a terra, Calhanoglu interrompe il gioco mandando fuori. Poteva anche starci un giallo...

11' - Altro colpo di testa di Lautaro nel mezzo della mischia in area, palla alta.

10' - Primo corner per l'Inter concesso da Gosens che anticipa Dimarco.

9' - Lautaro anticipa Comuzzo che non può fare altro che stenderlo, altra punizione per i nerazzurri.

7' - Barella raccoglie un pallone spazzato dalla difesa calciando fuori, ma Sozza ravvisa un fallo precedente di Esposito.

6' - Stavolta Sozza punisce una spinta su Barella di Viti, punizione Inter. Batte Calhanoglu, Lautaro prova una torsione difficile per colpire di testa mandando fuori.

4' - Spinta vigorosa di Gudmundsson su Lautaro in area viola, Sozza non interviene e il capitano non protesta.

3' - Lancio impreciso di Calhanoglu che non favorisce lo scatto di Sucic, palla fuori e rimessa per la Fiorentina.

-----

20.47 - Sarà della Fiorentina il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Gosens davanti a Sozza per il sorteggio.

20.44 - Partono i cori della Curva Nord, che dietro la nuova insegna Secondo Anello Verde Milano torna ad incitare i nerazzurri a San Siro.

20.43 - Inter e Fiorentina entrano in campo. Prima dell'ingresso, bei convenevoli nei confronti dell'ex Robin Gosens, oggi capitano della Fiorentina.

20.39 - Presente in tribuna anche il doppio ex Borja Valero.

20.33 - Anche l'Inter ha finito il riscaldamento. Tra poco il calcio d'inizio.

20.30 - Fiorentina rientrata negli spogliatoi.

-----