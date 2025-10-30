Autore di un gol delizioso che ha fatto impazzire San Siro ieri sera, Petar Sucic ha commentato così il 3-0 con cui l'Inter ha regolato la Fiorentina: "Grazie per i complimenti, è stato bellissimo segnare il mio primo gol in questo stadio e davanti a questi tifosi - le parole del croato a Rai Sport -. E' stato un gol importante perché ha chiuso la partita, la cosa più importante è aver vinto".
Sezione: Focus / Data: Gio 30 ottobre 2025 alle 11:16
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
