La firma del rogito per il passaggio di San Siro alla newco controllata con il 50% a testa da Milan e Inter slitta alla prossima settimana, secondo quanto rivelato da Radiocor, che ha appurato la notizia da fonti finanziarie. Per procedere col dossier è necessario che prima arrivino nelle casse del Comune di Milano i capitali da parte degli istituti di credito coinvolti, una cifra che - tra la prima tranche del prezzo d'acquisto, Iva inclusa, e una quota dei debiti pregressi dei due club verso Palazzo Marino - si aggira intorno ai cento milioni di euro. I tempi sono sempre più stretti perché la deadline del 10 novembre, quando scatterebbe il vincolo architettonico sul secondo anello del Meazza, dista solo undici giorni.