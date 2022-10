E sono quattro: l'onda lunga dell'Inter prosegue e contro la Sampdoria arriva la quarta vittoria consecutiva in campionato che vale l'aggancio al terzo posto ad Atalanta e Lazio. Bella prova, di carattere e personalità, dei nerazzurri, che capitalizzano un netto predominio coi gol di Stefan de Vrij, Nicolò Barella e Joaquin Correa, lasciando alla squadra di Dejan Stankovic le briciole nel finale. Successo importante, uno squillo anche per Bayern Monaco e Juventus in vista della prossima, rovente settimana.

IL TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 3-0

MARCATORI: 20' De Vrij, 44' Barella, 73' Correa

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni (68' 15 Acerbi); 2 Dumfries (79' 12 Bellanova), 23 Barella, 20 Calhanoglu (83' 14 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko (68' 11 Correa), 10 Lautaro Martinez (68' 90 Lukaku).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SAMPDORIA: 1 Audero; 24 Bereszynski, 25 Ferrari, 15 Colley, 2 Amione; 23 Gabbiadini (78' 34 Montevago), 28 Yepes (46' 14 Vieira), 4 Villar (53' 5 Verre), 37 Leris; 7 Djuricic (78' 8 Rincon); 10 Caputo (66' 18 Pussetto).

In panchina: 22 Contini, 3 Augello, 11 Sabiri, 13 Conti, 21 Murillo, 29 Murru, 70 Trimboli.



Allenatore: Dejan Stankovic.

Arbitro: Massimi. Assistenti: Galetto - Massara. Quarto ufficiale: Cosso. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Note

Spettatori: 73.311

Ammoniti: Yepes (S), Colley (S), Djuricic (S), Verre (S), Gabbiadini (S), Bastoni (I), Ronaldo Vieira (S)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SAMPDORIA

95' - FINISCE QUI! L'INTER SUPERA LA SAMPDORIA PER 3-0 E CONQUISTA IL QUARTO SUCCESSO CONSECUTIVO IN CAMPIONATO!

93' - Assalti generosi della Samp, De Vrij manda in corner il cross di Amione.

92' - Acerbi impegna Onana costretto a mettere una pezza sul rinvio difettoso su cross di Pussetto.

91' - Cinque di recupero. Tentativo di lancio di Asllani troppo profondo per Dimarco.

87' - Onana salva il clean sheet con l'aiuto di Dimarco, bravi a chiudere sul tiro a botta sicura di Pussetto. Tocco decisivo del portiere.

86' - Ultimi minuti di gioco, encomiabili i tifosi della Sampdoria che continuano a cantare.

83' - Asllani ultimo cambio dell'Inter, fuori Calhanoglu.

82' - Peccato di confidenza di Dimarco che regala palla alla Samp, cross per Montevago che viene anticipato da Skriniar.

80' - Azione pazzesca dell'Inter, innescata da Bellanova con tentativi di Barella e Correa prima che Audero blocchi la sfera.

79' - Dumfries esce zoppicando, al suo posto entra Bellanova.

78' - Ultime carte per Stankovic: dentro Rincon e il baby Montevago, fuori Djuricic e Gabbiadini.

IL GOL DI CORREA: Il Tucu recupera palla nella propria metà campo e decide di partire, corre per 50 metri, ignora tre compagni liberi e come trova lo spiraglio calcia un siluro che fa secco Audero.

73' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! JOOOOOOOOOAAAAAAAAAQUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIINNNNNNNNNN COOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEEEEAAAAAAAAA!!

72' - Lukaku prova la prima progressione, Ferrari lo ferma con i metodi spicci.

71' - Chiusura sospetta su cross di Acerbi, reclama l'Inter ma Massimi non ravvisa estremi per il rigore.

70' - Conclusione di Djuricic, tiro che non impensierisce Onana.

68' - Sono ben tre i cambi per l'Inter: oltre a Lukaku e Correa, che rilevano Lautaro e Dzeko, entra anche Acerbi per Bastoni.

67' - Ennesimo, sacrosanto giallo per un calciatore della Samp: Ronaldo Vieira abbatte Lautaro, Massimi interviene subito.

67' - Prova subito il cross Pussetto, De Vrij manda in corner.

66' - Caputo lascia il campo, al suo Pussetto.

65' - Cross al volo di Dimarco da dimenticare, palla sul fondo. Pronti a entrare Lukaku e Correa.

62' - Piccola confusione Dimarco-Bastoni, palla a Gabbiadini che calcia alto. Poi Massimi ammonisce Bastoni per un fallo su Djuricic.

61' - Fallo su Calhanoglu, si prosegue con Lautaro che calcia su Audero. Poi c'è ammonizione anche per Gabbiadini

60' - Skriniar! Lo slovacco vicinissimo al gol sulla punizione di Dimarco, colpo di testa fuori di poco.

59' - Fallo su Bastoni, altra punizione interessante per l'Inter.

57' - Verre, entrato da poco, stende Lautaro e viene ammonito. Era diffidato, salterà il match con la Fiorentina.

56' - Onana esce ma perde la maniglia facendosi sfuggire la palla, Caputo non corregge in porta.

55' - Leris salta Dumfries, arriva sul pallone e calcia trovando pronto Audero. Ma Massimi ha fischiato perché il pallone era uscito.

53' - Punizione di Calhanoglu centrale, Audero aspetta e accoglie il pallone tra le sue braccia.

53' - Nuovo cambio per la Samp: fuori Villar, dentro Verre.

52' - Terzo ammonito nella Samp: è Djuricic per fallo su Mkhitaryan

50' - Bastoni salva un pallone dalla rimessa servendo Dimarco che mette un ottimo pallone per Lautaro il cui tiro finisce con lo sfiorare il palo. Pochi istanti dopo, grande occasione per Dzeko il cui tocco morbido viene sporcato in calcio d'angolo.

48' - Cross di Dumfries, Bereszynski stoppa nascondendo le mani. Per Massimi non c'è rigore. Poco dopo, splendido intervento in chiusura di De Vrij.