Il primo round di Inter-Porto va ai padroni di casa, che a San Siro impongono la loro legge grazie a un gol di Romelu Lukaku arrivato al minuto 86, dopo che i portoghesi erano rimasti in dieci uomini per via dell'espulsione di Otavio. Simone Inzaghi si presenta in sala stampa per analizzare in conferenza l'1-0 finale importantissimo in chiave qualificazione in vista del ritorno:

Risultato importantissimo come il gol di Lukaku.

"Hai detto bene, un lieve vantaggio che cercheremo di far valere. Il Porto è una squadra fisica ed esperta, abituata a queste gare. Una bella vittoria, nel primo tempo non so come abbia fatto quella parata il portiere. Nella ripresa ci siamo allungati, abbiamo rischiato in una ripartenza, poi sono entrati bene i giocatori dalla panchina. Abbiamo vinto il primo round".

Ci sei rimasto male per l'atteggiamento di Dzeko al cambio?

"Mi aspettavo questa domanda (ride, ndr). Anche io mi arrabbiavo da giocatore quando venivo sostituito in queste partite, ma mi è bastato vedere come è scattato in piedi al gol di Lukaku. Sono cose che capitano quando c'è questa adrenalina, non dimentichiamoci che Dzeko in 18 mesi non ha fatto tanto per noi, ma tantissimo".