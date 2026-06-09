La Roma si sta preparando ad accogliere il nuovo direttore sportivo, Tony D'Amico, che a breve dovrebbe diventare il responsabile delle operazioni di mercato del club giallorosso. Un passaggio fondamentale per dare slancio alle prime mosse in vista della prossima stagione, rimaste in stand by proprio in attesa dell'ufficialità dell'arrivo dietro la scrivania dell'ex dirigente dell'Atalanta.

Celik tra i rinnovi programmati per la Roma: la situazione in casa giallorossa

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, "l’entrata in azione del diesse non è soltanto una questione formale. L’entourage di Mancini e Cristante - fanno parte della stessa scuderia - e quelli di Dybala e Pellegrini stanno tutti aspettando che D’Amico si insedi a Trigoria per poter accelerare, Celik nel frattempo comincerà il Mondiale da svincolato ma pure lui ha promesso a Gasp che resterà. La disponibilità dei calciatori è totale, Paulo taglierà il proprio ingaggio da 8 milioni netti a circa 2,8, Lorenzo accetterà una decurtazione del 50% (da 6 a 3) e soltanto Mancini, Cristante e Celik avranno un leggero ritocco, senza però superare la soglia massima dei 3,5 milioni netti, la nuova asticella di sostenibilità fissata dalla proprietà".

Proprio Celik era stato uno dei nomi accostati all'Inter nei mesi scorsi, quando i colloqui per un rinnovo coi giallorossi erano in alto mare.