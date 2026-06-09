Le parole di Piero Ausilio pronunciate qualche giorno fa a Parma confermano che l'Inter si presenterà al prossimo ritiro estivo con un difensore forte in aggiunta. Non ci saranno infatti più Darmian e Acerbi, in scadenza di contratto. Così la batteria dei centrali è diventata un po' corta: in Germania dovrebbero esserci Bisseck, Carlos Augusto e De Vrij, se accetterà il rinnovo di contratto. Più Pavard, che non rientra nei piani del club, sebbene abbia fatto trapelare di volersi giocare le sue carte a Milano dopo l'annata in prestito all'Olympique Marsiglia.

Solet-Inter, prima il rinnovo con l'Udinese e poi un quinquennale

"Questo fa capire come chiudere la trattativa con l’Udinese per Oumar Solet sia prima di tutto per l’Inter una necessità - si legge su Tuttosport -. A meno di clamorosi cambi di scenario, è lui il profilo scelto per puntellare la difesa. Solet, che ha il contratto in scadenza nel 2027, prima dovrà rinnovare per un’ulteriore stagione con l’Udinese essendosi sviluppata la trattativa sulla strada del prestito con obbligo di riscatto condizionato che scatterà da gennaio in poi. Il francese firmerà un contratto di 5 anni a 2.5 milioni a stagione, mentre da limare ci sono ancora le distanze tra le parti sulla valutazione del cartellino. Però nulla a oggi fa pensare che il matrimonio non possa concretizzarsi".