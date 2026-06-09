Francesco Acerbi è ormai agli sgoccioli della sua avventura con l'Inter, ma non ha intenzione di fermarsi. Cerca una nuova avventura in Serie A e potrebbe trovarla sempre in Lombardia, spostandosi di pochissimo rispetto al capoluogo, come riporta oggi il Corriere della Sera.

Acerbi in trattative con il Monza: la situazione

A Monza, infatti, "l’acquisto di punta del mercato potrebbe essere l’idolo dei nerazzurri, Francesco Acerbi, attualmente svincolato. Nonostante l’interessamento dell’Arabia, il centrale difensivo 38enne più che raggiungere Simone Inzaghi può restare in Italia. Lo hanno cercato Genoa e appunto il Monza con una proposta di contratto di un anno con opzione per il secondo. Acerbi riflette: la prospettiva di giocare in Brianza gli offrirebbe l’opportunità di non spostare la famiglia. Ora vive all’interno di un golf club a pochi chilometri da Appiano Gentile. L’entourage conferma che è una delle piste che Ace sta vagliando. Peraltro è nato a Vizzolo Predabissi, trenta km più a sud di Monza. Dopo aver vestito le maglie di Milan e Inter allungherebbe il giro delle squadre lombarde".

Per Acerbi il cambio di casacca avverrebbe dopo quattro anni vissuti all'Inter ad altissimo livello, vincendo due Scudetti, svariate coppe e disputando due finali di Champions League, il tutto dopo essere arrivato tra lo scettiscismo generale, sebbene richiesto da Inzaghi.