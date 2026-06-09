C'è ancora da trattare per arrivare a un accordo tra Inter e Atalanta sulla valutazione del cartellino di Marco Palestra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, "la valutazione che il club bergamasco fa del suo talento è molto alta, superiore ai 50 milioni di euro, fino a sfiorare i 60. Cifre che l’Inter non ha finora messo sul piatto, confidando di poter abbassare il prezzo".

Palestra-Inter, ecco perché il prezzo resterà alto

A tenere alta la valutazione fatta dalla Dea è anche l'interesse che il giocatore ha suscitato in Premier League dove, secondo il quotidiano, Palestra piace a anche al Manchester City. Non che i Citizens si siano mossi concretamente, finora, mentre qualche abboccamento è arrivato dall'Atletico Madrid. L'Inter è andata oltre quota 40 milioni, ma non si è avvicinata alle richeiste dell'Atalanta. Il giocatore, in ogni caso, ad oggi preferirebbe la Serie A e raggiungerebbe volentieri i compagni di nazionale all'Inter.

Palestra-Inter, Atalanta non convintissima di Cocchi

Un altro ostacolo alle contrattazioni tra Inter e Atalanta è dato dal fatto che Cristiano Giuntoli, da quache giorno responsabile del mercato della Dea, non sembri convintissimo di Matteo Cocchi, ovvero la possibile contropartita che da Milano metterebbero sul tavolo per arrivare a Palestra.