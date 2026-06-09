Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha chiesto a Oaktree uno sforzo per arrivare al colpo Marco Palestra. Ci sono dei paletti che la proprietà impone per il mercato, come riporta oggi il Corriere dello Sport: solitamente non si devono superare i 25 milioni per il cartellino di un calciatore e i 2,5 milioni netti di ingaggio annuo. Ma ci sono eccezioni che il fondo concede e che aveva concesso già l'anno scorso per Lookman e Koné, anche se poi non se n'era fatto nulla. Entrambi erano stati valutati leggermente sopra i 40 milioni dalla stessa Inter e questo testimonia che un po' di margine esiste.

Palestra-Inter, non c'è ancora l'ok di Oaktree per il rilancio

Al momento l'offerta per Palestra è arrivata a 42 milioni più bonus, a fronte della richiesta di 53 fatta dall'Atalanta. Oaktree non si è ancora convinta di dare il via libera a un rilancio per avvicinare le richieste della Dea. "Forse occorre vendere qualcun altro: Frattesi magari. Perché ciò che verrà incassato da Dumfries è stato già di fatto messo in aggiunta ai 25 milioni standard per un cartellino - si legge sul quotidiano -. Intanto, però, Marotta in primis si sta adoperando per far comprendere quanto l’acquisto di Palestra sia fondamentale per la prossima stagione e per quelle a venire. Il vuoto che lascia l’olandese è profondo e va colmato con un elemento che dia assolute garanzie. Palestra, in questo senso, è il meglio. E, in prospettiva, può anche diventare qualcosa di più rispetto a Dumfries".