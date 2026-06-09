L'Inter prova a stringere per arrivare a Ivan Provedel. I nerazzurri, come riportato oggi da Tuttosport, hanno rotto gli indugi per l'estremo difensore biancoceleste, che nelle intenzioni del club di via della Liberazione dovrà prendere il posto di Yann Sommer, in scadenza al 30 giugno 2026 e per il quale non ci sarà alcun rinnovo.

Provedel vuole l'Inter: accordo coi nerazzurri

L'estremo difensore ha manifestato a Rino Gattuso l'intenzione di passare ai campioni d'Italia e l'agente Gianni Rava ha impostato con l'Inter un'intesa di massima per un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. A metà settimana dovrebbe esserci un primo contatto tra i club: da Milano vorrebbero mettere sul piatto circa 3 milioni per portare l'estremo difensore a Milano, mentre la Lazio vorrebbe arrivare almeno a 5. Potrebbe essere inserito un bonus per la vittoria in campionato, in modo da ridurre le distanze.

Provedel accetta il ruolo di vice-Martinez

Da parte sua Provedel ha messo in stand by le altre possibilità, accettando l'idea di partire nelle gerarchie alle spalle di Josep Martinez. Atteggiamento che, si legge, può renderlo prezioso in spogliatoio anche col ruolo di chioccia, andando comunque ad infoltire la colonia italiana, aspetto sempre caso al presidente Beppe Marotta, che nelle sue interviste non manca quasi mai di sottolineare l'importanza di uno zoccolo duro azzurro.