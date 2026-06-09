E' in corso di svolgimento a Milano presso Palazzo Pirelli la premiazione delle squadre lombarde che hanno vinto il proprio campionato, dalla A alla D. Per l'Inter presente il presidente Giuseppe Marotta. Il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana prima delle premiazioni si è intrattenuto brevemente in aula con una battuta sull'Inter 'troppo' vincente: "Presidente Marotta, ogni tanto dovrebbe concedere un po' di spazio anche all'altra squadra milanese. Si ricordi che a vincere troppo poi si diventa antipatici, lei è una persons imapticissima, siamo amici da una vita, si dimostri magnanimo anche in questo" ha concluso tra gli applausi generali.

Sezione: News / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 10:50
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.