E' in corso di svolgimento a Milano presso Palazzo Pirelli la premiazione delle squadre lombarde che hanno vinto il proprio campionato, dalla A alla D. Per l'Inter presente il presidente Giuseppe Marotta. Il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana prima delle premiazioni si è intrattenuto brevemente in aula con una battuta sull'Inter 'troppo' vincente: "Presidente Marotta, ogni tanto dovrebbe concedere un po' di spazio anche all'altra squadra milanese. Si ricordi che a vincere troppo poi si diventa antipatici, lei è una persons imapticissima, siamo amici da una vita, si dimostri magnanimo anche in questo" ha concluso tra gli applausi generali.

️Inter troppo vincente? La battuta di Attilio Fontana pic.twitter.com/yoyzvWzWy9 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 9, 2026