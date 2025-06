Trattativa in dirittura d'arrivo quella tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny secondo le ultime indiscrezioni svelate da Sky Sport che nel punto di mercato relativo al club nerazzurro ha espressa più che semplice ottimismo a proposito del classe 2003. La convinzione della dirigenza di Viale della Liberazione è quella di non avere rivali nella corsa all'attaccante francese: i discorsi sono avanzati al punto da far dormire sogni tranquilli a Marotta and co che non temono più alcun inserimento del Napoli o altri club interessati ad accaparrarsi il cartellino del giocatore.

La distanza tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta dei crociati è sottilissima: il Parma chiede 25 milioni più bonus, l'Inter dal canto suo arriva a 25 ma con bonus compresi. Si parla quindi di dettagli e filtra la sensazione che presto Bonny tornerà ad essere un giocatore di Cristian Chivu.

