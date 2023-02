Ci siamo. La notte dei campioni. Stadio Meazza in San Siro, Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri non conquistano i quarti della massima competizione europea per club dal 2010/11, quando fecero fuori il Bayern a quasi un anno di distanza dal 2-0 di Madrid. L'anno successivo arrivò il ko con il Marsiglia, mentre un anno fa l'eliminazione con il Liverpool. Adesso la nuova chance.

QUI INTER – Un paio di dubbi per Inzaghi, che dovrà fare a meno del solo Correa. Ma andiamo con ordine. In porta, dopo la panchina di domenica sera, torna Onana. In difesa, riecco Skriniar con Acerbi (in netto vantaggio su De Vrij) e Bastoni. Darmian e Dimarco ancora titolari sulle corsie laterali a scapito di Dumfries e Gosens. Primo nodo da sciogliere a centrocampo: Mkhitaryan o Brozovic? L'armeno parte davanti al croato, con Calhanoglu di nuovo in cabina di regia e l'inamovibile Barella, che l'anno scorso saltò la doppia sfida a Klopp per squalifica. In attacco, infine, l'altra scelta ancora da scoprire: Dzeko o Lukaku? Bosniaco certezza, ma occhio alla risalita di Big Rom. Ovviamente completa la prima linea l'intoccabile Lautaro.

QUI PORTO – L'ex nerazzurro Sergio Conceiçao, compagno nella Lazio di Simone Inzaghi, prova a nascondere le carte. Tra i convocati, infatti, figurano a sorpresa anche Uribe, Otavio e Galeno, fino a ieri mai in gruppo negli allenamenti e out da diversi giorni. Pretattica o recuperi lampo? Si va verso la conferma del canonico 4-4-2, con Carmo o Marcano in difesa con l'eterno Pepe e Taremi di punta in tandem con Toni Martinez.

