UDINESE-INTER 0-1 (20' Lautaro Martinez)

HALFTIME REPORT - È un'Inter che gestisce la partita come meglio gli aggrada. Arrembante nella fase iniziale, dove trova la rete del vantaggio grazie alla bella giocata di Pio Esposito a lanciare Lautaro Martinez che infila Maduka Okoye con una giocata stile calcetto e crea altre occasioni pericolose, poi decide di entrare in modalità risparmio energetico consentendo all'Udinese di guadagnare campo e anche di rendersi pericolosa col tiro di Piotrowski parato da Sommer. Piotrowski che poi dovrà uscire per un problema al ginocchio.

45' + 2 - Finisce il primo tempo: Inter all'intervallo avanti per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez.

45' + 1 - Ci saranno due minuti di recupero.

45' - Ufficializzato il cambio dall'Udinese: Miller prende il posto di Piotrowski.

44' - Piotrowski si rialza, però il cambio con Miller è ormai deciso. Intanto Kamara travolge Mkhitaryan.

42' - Piotrowski a terra sofferente dopo un contrasto con Luis Henrique. Si scalda Miller.

40' - Carlos Augusto controlla Zanoli che prova a crossare, poi la palla rimpalla sul giocatore bianconero prima di finire fuori: è rinvio dal fondo.

38' - Zielinski trova Luis Henrique, bravo ad appoggiare su Barella il cui cross, dopo una torre di Solet, viene raccolto da Mkhitaryan che calcia male.

34' - Sommer si iscrive al match respingendo il tiro velenoso di Piotrowski nato da una palla rubata da Kabasele a Barella.

32' - Prova a reagire ora l'Udinese che tenta di guadagnare metri.

29' - Stavolta è Piotrowski a immolarsi negando a Esposito di arrivare su un assist delizioso.

28' - Okoye nega il raddoppio a Dimarco. Lautaro affonda e scarica per Dimarco il cui tiro da prima intenzione trova pronto il portiere bianconero.

27’ – Azione sontuosa dell’Inter che affonda in area Udinese. Il pallone va su Barella che calibra male il passaggio per Esposito.

25' - Dimarco mette in area, Kristensen allunga la gamba e mette in corner. Sugli sviluppi, va di testa Akanji senza inquadrare la porta.

24' - Inter che gestisce il pallone.

IL GOL DI LAUTARO: Azione innescata da Zielinski, proseguita con una giocata sontuosa di Esposito a proteggere la palla e lanciare Lautaro che va in hesitation tra tre difensori poi va con l'esterno a mettere la palla lì dove Okoye non può arrivare mai.

20' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!!

18' - Bravo Luis Henrique a mettere un cross su lancio di Bisseck, Lautaro legge la traiettoria un istante in ritardo e Kristensen protegge sull'intervento di testa dell'attaccante nerazzurro.

18' - Sbaglia Mkhitaryan a mettere in mezzo, palla che arriva direttamente a Okoye.

16' - C'è qualche discussione tra Sommer ed Ekkelenkamp, Di Bello va a dirimere la questione.

15' - Bisseck anticipa il taglio di Lautaro prendendo palla, accentrandosi e calciando col piede debole. Il tedesco si scusa poi col capitano.

13' - Akanji prova il lancio per Luis Henrique, Solet mette la gamba e anticipa. Poco dopo, Mkhitaryan prova a mettere in mezzo trovando una deviazione che agevola l'intervento di Okoye.

11' - Spinta secca di Solet su Lautaro, per Di Bello però non c'è fallo.

10' - Primo corner del match a favore dell'Udinese. L'azione però si sviluppa male, il cross di Kamara finisce direttamente sul fondo.

9' - Palla intelligente di Esposito a servire Mkhitaryan, che però mette il passaggio in terra di nessuno consentendo il recupero di Kristensen.

7' - Bel filtrante lungo a servire Kamara che batte in velocità Luis Henrique e poi mette in area, Sommer esce e blocca senza problemi.

5' - Cosa si è inventato Dimarco! L'esterno attende che un pallone crossato da Barella scenda coordinandosi perfettamente e calciando al volo di collo pieno, palla che sibila vicino al secondo palo.

4' - Subito chance per Lautaro Martinez. Recupero offensivo dell'Inter da parte di Dimarco su Atta e palla per il capitano che sterza mandando al bar Kristensen ma poi calcia debolmente, Okoye para.

3' - Trattenuta evidente di Piotrowski su Mkhitaryan davanti a Di Bello, che decide per la punizione anche se il fallo sarebbe anche passibile di giallo.

15.01 - Calcio d'inizio del match per l'Udinese: PARTITI!

15.00 - Minuto di raccoglimento in memoria del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso questa notte.

14.59 - Karlstrom e Lautaro davanti a Di Bello per il sorteggio.

14.59 - Squadre in campo al Bluenergy Stadium, con tanti tifosi interisti presenti.

14.46 - Le squadre hanno completato il riscaldamento. Tra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Bluenergy Stadium.

IL TABELLINO

UDINESE-INTER 0-1

MARCATORE: 20' Lautaro Martinez

UDINESE: 40 Okoye; 31 Kristensen, 27 Kabasele, 28 Solet; 59 Zanoli, 24 Piotrowski (45' 38 Miller), 8 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 14 Atta; 9 Davis.

In panchina: 1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 13 Bertola, 15 Bayo, 19 Ehizibue, 29 Camara, 33 Zemura, 77 Rui Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaić.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 94 Esposito.

In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Bercigli - Zingarelli. IV ufficiale: Feliciani. VAR: Mazzoleni. AVAR: La Penna.

Note

Corner: 1-3