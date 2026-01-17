Runjaic studia la formazione dell'Udinese che questo pomeriggio sfiderà l'Inter. La novità è che in difesa rientra Kristensen dopo il turno di stop col Pisa: il rientro del danese, che completerà il reparto con Kabasele e Solet, libererà Bertola sulla corsia di sinistra. Dalla parte opposta spazio a Zanoli, con Piotrowski, Karlstrom e Ekkelenkamp in mediana. In attacco, senza Zaniolo squalificato, sarà Atta ad affiancare Davis. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.