Kristjan Asllani, così come gli altri giocatori considerati fuori dal progetto tecnico del Torino, resta ai margini dei granata anche in allenamento. È quanto scrive oggi Tuttosport, spiegando che il club di Cairo sta collaborando con l'Inter per trovare una soluzione: l'albanese è stato offerto al Genoa e finora ha rifiutato destinazioni estere come Girona e Paris FC ma anche italiane, su tutte Sassuolo, Parma e Cagliari. Da capire se il calciatore verrà convocato per il match di campionato contro la Roma.