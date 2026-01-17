Dopo la brutta notizia che nella notte scorsa ha colto la Fiorentina e il calcio italiano in generale, il club viola "ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti.

Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi" come si legge nella nota diramata tramite i canali ufficiali.