Federico Dimarco si presenta con Lautaro Maartinez per commentare l'1-0 dell'Inter sul campo dell'Udinese ai microfoni di DAZN: "Sapevamo che questa era una trasferta difficilissima, abbiamo creato tanto nel primo tempo ma concretizzando poco. Però, dai, abbiamo fatto una ripresa da squadra, soffrendo tanto e portato a casa una vittoria meritatissima".

Ti è mancato solo l'eurogol.

"Non era facile, l'ho presa tanto alta. L'importante era vincere, continuiamo così, stiamo facendo un bel lavoro. Ci toglieremo delle soddisfazioni, se ascolteremo i consigli del mister.