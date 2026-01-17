"Se c’è una cosa che Lautaro Martinez proprio non sopporta è il digiuno sotto porta", si legge sul Corriere dello Sport, nell'edizione che apre la giornata di Udinese-Inter, in programma questo pomeriggio alle 15.00. Il Toro "non riesce ad accontentarsi di tutto il resto, per quanto importante sia comunque l’incidenza delle sue prestazioni sulle partite dell’Inter. Preziosissimo, ancor di più dall’arrivo del nuovo allenatore che lo ha coinvolto tanto anche in situazioni che prima non lo riguardavano direttamente. Pur, probabilmente, privandolo di un pizzico di lucidità sotto porta. Lautaro ha accettato senza esitare, però come qualsiasi attaccante vive dell’appagamento che soltanto un gol può generare. Anche se da capitano l’interesse personale per lui non sarà mai più importante di una vittoria della squadra", continua il quotidiano romano.

"Dopo aver lasciato la scena agli altri nelle ultime tre gare, non vede l’ora di tornare a ruggire" e incidere "sul nuovo tentativo di fuga che l’Inter spera di mettere in pratica. Gli stimoli non mancano, anche al di là della classifica". L'Udinese ha sconfitto l'Inter nella gara d’andata, primo ko stagionale che aveva allarmato in tanti. "Bisognerà per questo fare ancora maggiore attenzione alla squadra di Runjaic" avvisa il Corsport che ricorda i numeri del capitano contro i fiulani: 4 gol negli ultimi 5 precedenti in campionato, 6 in totale. "La spinta di Lautaro - dunque - è fondamentale per evitare di sciupare quella che si prospetta come una grande opportunità" alla luce di un calendario che, "pur da non sottovalutare, sembra dare la possibilità di mantenere una continuità importante nelle prossime quattro".

Il tutto senza dimenticare gli impegni di Champions, competizione in cui Lautaro, che anche "è a secco da due partite" e appuntamento al quale spera. di arrivare "avendo già interrotto il digiuno in campionato. Anche perché, si sa, l’appetito vien mangiando".