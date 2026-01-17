L'Inter Primavera esce sconfitta a Vinovo: vince la Juventus 2-0, decidono Pugno e Durmisi. La partita dei nerazzurri è stata a due volti. Nel primo tempo i ragazzi di Carbone hanno giocato un'ottima gara e meritavano di tornare negli spogliatoi in vantaggio. Diverse le occasioni, da Mancuso a Zarate fino a Mosconi, che al 43' ha colpito la traversa di testa. Poi, nel recupero, la beffa: un cross apparentemente innocuo spiove sul secondo palo, Farronato non esce, inspiegabilmente, e Pugno, da solo sul secondo palo, deve solo spingere. Svantaggio decisamente immeritato quindi al 45'.
La ripresa però ha seguito tutt'altro copione, con i nerazzurri lenti e molto meno in partita rispetto al primo tempo. Non a caso la squadra di Carbone ha creato pochissimo, non avendo praticamente mai la chance per pareggiare. L'unico episodio che poteva cambiare le sorti del match è stato un fallo su Mosconi in area di rigore, che però l'arbitro Zago ha giudicato come simulazione, probabilmente sbagliando. Nel finale espulsione sacrosanta per Nenna e nerazzurri costretti a finire in 10, con la Juve che ne ha approfittato con Durmisi, che ha fatto 2-0 nel recupero.
IL TABELLINO
JUVENTUS-INTER 2-0
Marcatori: Pugno 45'+1, Durmisi 90'+3
JUVENTUS (3-5-2): Huli; Verde, Rizzo, Van Aarle; Leone (dal 76' Milia), Vallana, Tiozzo (dal 76' Repciuc), Keutgen, Contarini (dall'82 Grelaud); Pugno (dall'82' Durmisi), Finocchiaro (dal 64' Elimoghale)
A disposizione: Nava, Montero, Lopez, Durmisi, Sylla, Merola, Borasio
Allenatore: Simone Padoin
Ammoniti: Contarini (62')
INTER (4-3-3): Farronato; Della Mora, Nenna, Mackiewicz, Marello; Venturini (dal 67' Pinotti), Cerpelletti, Zarate (dall'88' Virtuani); Mosconi (dall'81 El Mahboubi), Iddrissou (dal 67' Kukulis), Mancuso (dall'81 Putsen)
A disposizione: Pentima, Breda, Peletti, Conti, La Torre, Sorino
Allenatore: Benito Carbone
Ammoniti: Mosconi (58'), Nenna (75')
Espulsi: Nenna (89', per seconda ammonizione)
Arbitro: Francesco Zago (sez. di Conegliano)
Assistenti: M.Gentile (sez. di Isernia), G.Tempestilli (sez. di Roma 2)
RIVIVI IL LIVE
14.56 - Finisce qui. Juventus batte Inter 2-0.
IL GOL - Cross sul primo palo, tutti fermi e Durmisi è libero di girare sul secondo palo. Palla in fondo al sacco.
90'+3 - La chiude la Juventus. Durmisi di testa raddoppia, 2-0.
90' - Sei minuti di recupero.
89' - Espulso Nenna, cartellino giallo sacrosanto dopo aver trattenuto Durmisi. Zago non può far altro che tirare fuori la seconda ammonizione.
88' - Dentro Virtuani per Zarate, ultima sostituzione.
84' - La Juventus vicinissima al 2-0. Grelaud si inserisce e viene premiato da Elimoghale. Il cross dalla sinistra è perfetto per Durmisi, che di testa non riesce a trovare la porta: palla alta. L'attaccante nerazzurro era da solo nel cuore dell'area di rigore.
82' - Finisce i cambi la Juventus. Esce l'autore del gol Pugno per Durmisi, mentre Grelaud rileva Contarini.
81' - Altri due cambi per i nerazzurri. Esce Mancuso per Putsen e Mosconi per El Mahboubi
79' - Finalmente si fa vedere l'Inter. Zarate prova la palla tesa dalla sinistra, esce in presa bassa Huli.
76'- Repciuc e Milia in campo per la Juve. Escono Tiozzo e Leone, problema fisico per lui.
75' - Ammonito Nenna, fallo tattico su Pugno.
67' - Carbone opera una doppia sostituzione: escono Venturini e Iddrissou per Pinotti e Kukulis. Mancuso tornerà quindi a fare la mezzala, con Pinotti largo a sinistra.
64' - Cambio per Padoin. Finocchiaro esce per l'esterno classe 2009 Elimoghale.
62' - Zago ammonisce Contarini, fallo su Mosconi.
58' - Van Aarble stende Mosconi in area di rigore, sgambettandolo. Svista clamorosa per Zago che ammonisce Mosconi per simulazione.
54' - Juventus al tiro dal limite con Keutgen. Palla respinta dalla difesa, che era schiacciata in area dopo l'attacco insistito dei bianconeri.
52' - Inter che fatica a prendere in mano il pallino del gioco come fatto nel primo tempo. Adesso i bianconeri sembrano più reattivi anche nelle situazioni sporche.
14.04 - Si riparte a Vinovo.
13.50 - Risultato beffardo per l'Inter Primavera. La squadra di Carbone ha giocato un ottimo primo tempo, concedendo pochissimo alla Juve. Nei primi minuti era apparso particolarmente ispirato Mancuso, autore dei primi due tiri di giornata. Poi la miglior occasione per la Juventus, con Vallana, prima di un monologo nerazzurro. A turno ci han provato Iddrissou, Cerpelletti, Zarate e persino Della Mora. Bravo Huli a impedire all'Inter di sbloccarla. Poi Mosconi, al 43', ha colpito la traversa di testa, prima del gol di Pugno nel recupero, fulmine a ciel sereno per come stava andando la partita. I nerazzurri ora dovranno darsi da fare per recuperare uno svantaggio decisamente immeritato.
13.49 - Fischia Zago: finisce 1-0 il primo tempo.
IL GOL - Tiozzo arriva al cross dalla destra, Farronato non esce, abbastanza inspiegabilmente, e Pugno deve solo spingere in porta al volo sul secondo palo.
45' - Incredibile a Vinovo. Juventus in vantaggio con Pugno. 1-0 per i bianconeri.
43' - Traversa di Mosconi! Punizione battuta rapidamente dall'Inter sulla trequarti, con Venturini che si inserisce sulla destra e riesce a mettere il cross. Mosconi, entrato in area con i tempi giusti, colpisce bene di testa: la palla impatta la parte bassa della traversa. I nerazzurri ora meriterebbero decisamente il vantaggio.
38' - Nenna lancia lungo per Iddrissou che attacca la profondità. Il centravanti nerazzurro vince il duello con Verde e calcia, anche se in caduta. Para Huli. Molto al limite la trattenuta di Verde, che però per Zago non è fallosa.
31' - Anche la Juventus tenta il tiro da fuori. La squadra di Padoin salta il primo pressing nerazzurro e accelera. Finocchiaro cerca la soluzione individuale: Farronato accompagna la sfera sul fondo con lo sguardo.
30' - Della Mora costringe Huli a un'altra grande parata. Tiro da oltre venticinque metri che rimbalza davanti al portiere bianconero, bravo a salvarsi in angolo. La palla era infatti indirizzata verso l'angolo basso alla sua destra.
25' - Occasione Inter su piazzato. Marello mette al centro una punizione dal lato corto dell'area di rigore e il pallone resta lì. Iddrissou riesce ad appoggiare al limite per Cerpelletti, il suo tiro viene respinto ma la sfera carambola sui piedi di Zarate. Anche il centrocampista spagnolo ci prova, colpendo a sua volta uno dei tanti avversari nel cuore dell'area di rigore. Poi la Juventus spazza.
20' - La Juventus riparte e arriva al cross con Finocchiaro. Nessun problema per Farronato, sicuro in presa alta.
18' - Dopo le diverse occasioni in avvio adesso i ritmi sono un po' più bassi, pochi spazi per le due squadre.
8' - Risposta Juventus, Vallana pericolosissimo. Schema su corner della squadra di Padoin che libera Vallana sul secondo palo. Il centrocampista bianconero cerca il palo più lontano, Farronato in tuffo smanaccia: grande intervento del portiere nerazzurro.
5' - Ancora Mancuso! L'Inter ha un po' di campo e si distende, Iddrissou allarga in spaccata per Mancuso che questa volta sceglie di andare a sinistra. Da posizione defilata Mancuso cerca un mancino potente sul primo palo, Huli respinge in corner.
4' - Primo tiro della gara, ha la firma di Mancuso. Oggi schierato nel tridente da Carbone, il giocatore nerazzurro rientra sul destro, resiste all'attacco di Rizzo e calcia in porta da fuori. Tiro potente ma non particolarmente angolato: Huli vede partire la sfera e respinge senza troppi problemi.
1' - Partenza a marce altissime. Mosconi sfonda sulla destra, ben servito da Venturini. Palla rasoterra per Iddrissou che però viene anticipato dalla difesa bianconera, in affanno ma efficace.
13.02 - Fischia Zago: è iniziato il girone di ritorno di Inter e Juventus.
12.58 - Squadre in campo a Vinovo. Entrambe le squadre indossano la prima maglia, Inter in nerazzurro, Juve in bianconero.
Il cammino dell'Inter Primavera di Benny Carbone prosegue in trasferta a Vinovo, sul campo della Juventus. Per i nerazzurri è un'ottima occasione per vendicare l'1-3 subito all'andata, oltreché per continuare a restare a contatto con le prime della classe. I nerazzurri sono a -2 dalla Fiorentina capolista, che però ha già giocato ieri: occasione quindi per il sorpasso e per tornare davanti dopo il passo falso di Lecce di due settimane fa. La Juve invece ha qualche punto in meno, 25, e ha bisogno di vincere per provare a rientrare in corsa per i playoff. Le due squadre, inoltre, si sfideranno anche in Coppa Italia a inizio febbraio. Calcio d'inizio alle 13, ecco le formazioni ufficiali della gara.
Autore: Alessandro Savoldi
