"Tornare al Racing e vincere la Libertadores? Sicuro, sarebbe un sogno". A dirlo è Lautaro Martinez, intervistato da AFA Estudio. Il Toro però garantisce al tempo stesso che la Champions League rappresenta per lui "un'ossessione, perché contro il Manchester Ciy ci siamo andati vicini in una partita dove loro erano favoriti. Poi a mia moglie dico sempre che tornare al Racing è un sogno che ho, è una promessa che ho fatto anche alla mia famiglia. Anche ai miei figli metto la maglia del Racing perché voglio che capiscano cosa significa il calcio per noi e cosa significa il Racing per la mia vita. Quella squadra mi ha cambiato la vita".