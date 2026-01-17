"Questo derby Inter-Milan di alta classifica è molto intrigante perché abbiamo modo di apprezzare lassù due allenatori così diversi". È l'incipit dell'analisi che Fabio Capello offre oggi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Da un lato Max Allegri, profilo di grande esperienza e dalle grandi capacità di gestione in qualsiasi momento della stagione, sia di euforia sia di difficoltà; dall’altro Cristian Chivu che viene da un’esperienza come quella di Parma e si è trovato a guidare una squadra come l’Inter che ha l’obiettivo di vincere il campionato".
Secondo l'ex allenatore, "l'esperienza di Allegri che conosce tutto, compresi i pericoli dell’essere in testa alla classifica, si contrappone alla novità Chivu che conosce queste stesse difficoltà ma più come calciatore, da allenatore ancora no. Sta facendo esperienza adesso, ma è intelligente e vedo che i risultati gli danno ragione - scrive Capello -. Entrambi stanno riuscendo a tirare fuori il massimo dalle proprie squadre anche se in maniera differente. Chivu ha trovato un gruppo già collaudato ma scottato dalla sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, quindi da rigenerare innanzitutto psicologicamente. Allegri invece doveva ricostruire la squadra. Ma al di là delle differenze, c’è anche qualcosa che accomuna questi due allenatori ed è la personalità. Allegri ha un carisma consolidato, riconosciuto e riconoscibile, Chivu sta garantendo una crescita costante. Ha portato a casa i risultati giusti per arrivare in cima alla classifica e poi mantenere questa posizione. Tuttavia non penso che si possa già dire che lo scudetto sia un affare esclusivamente milanese. È ancora tutto aperto. Oggi vediamo una squadra in fuga e un’altra che insegue. E non dimentichiamoci che il Milan ha la fortuna di giocare molte meno partite rispetto all’Inter; infatti ritengo che da qui in avanti diventeranno determinanti le condizioni fisiche delle squadre coinvolte nella lotta per il titolo e gli eventuali infortuni incideranno sicuramente. Allegri con meno partite può lavorare molto più serenamente. Per l’Inter, di contro, finire tra le prime 8 il maxi girone di Champions League sarebbe quasi fondamentale, anche per evitare di aggiungere altre due partite a febbraio. E sarebbe importante anche dal punto di vista psicologico. C’è sempre il rischio che ci sia un contraccolpo dopo qualche scivolone in Europa. E che qualche fantasma del passato ritorni a galla...".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
- 12:14 Corsera - De Vrij e Frattesi verso la titolarità contro un'Udinese senza Zaniolo ma comunque temibile
- 12:00 Zenga: "L'Inter è abituata a giocare ad alti livelli. E poi Chivu ha saputo rigenerare i giocatori"
- 11:45 L'Inter incontra i club del Friuli Venezia-Giulia: Bastoni e Dimarco protagonisti del saluto ai tifosi
- 11:31 Nainggolan: "Spalletti alla Juve? Gli allenatori sono diversi dai giocatori. Inter favorita per lo scudetto, non solo perché è prima"
- 11:17 CdS - Tra Udinese e Arsenal, Lautaro vuole interrompere il digiuno da gol e dare la spinta alla sua Inter
- 11:03 TS - Inter, missione stella per l'estate: occhi su Madrid. Nico Paz, Arda Guler o Mastantuono per virare al 3-4-2-1
- 10:49 TS - Asllani ai margini del Torino anche in allenamento. L'albanese ha già rifiutato cinque destinazioni
- 10:35 Capello: "L'esperienza di Allegri contro la novità Chivu. Il romeno è intelligente e i risultati gli danno ragione"
- 10:21 TS - Da Mlacic e Jakirovic fino a Perisic, il mercato dell'Inter parla croato: l'ex è intrigato dalla last dance nerazzurra
- 10:07 Il cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Commisso: "Il club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina"
- 09:53 TS - Lautaro-Esposito coppia d'attacco, tentazione Frattesi in mediana: la probabile
- 09:39 CdS - Ballottaggio Sucic-Mkhitaryan, suggestione Frattesi: il probabile undici contro l'Udinese
- 09:25 CdS - Udinese test di maturità: nulla di semplice, ma l'Inter è un'altra rispetto all'andata
- 09:11 Qui Udinese - Runjaic ritrova Kristensen e slitta Bertola sulla fascia. In attacco Atta a supporto di Davis
- 08:57 GdS - Calhanoglu-Inter, senza rinnovo sarà addio. Dialoghi in primavera: si studia il prolungamento di un anno con opzione
- 08:43 GdS - Lautaro ha fame: sarà titolare contro Udinese e Arsenal. E con lui Esposito vola
- 08:29 GdS - Akanji riposa, tanti rientri dall'inizio e rilancio per Sucic e Frattesi: la probabile
- 08:15 Preview Udinese-Inter - Chivu cerca energie fresche e rilancia Frattesi
- 04:18 È morto Rocco Commisso. Il comunicato della Fiorentina: "Il nostro amato presidente ci ha lasciato"
- 00:05 Mlacic-Inter ora in bilico. L'ok del giocatore tarda ad arrivare e spunta la sorpresa Ramadani nuovo agente
- 00:00 Palla a Milano?
- 23:57 Bluenergy Stadium, menù 'stellato' per Udinese-Inter: pranzo firmato dallo chef Roberto Cerea
- 23:44 Raiola: "Donnarumma al City ha trovato serenità. Ma se ci sarà la possibilità di tornare in Italia la coglieremo"
- 23:30 RAI Sport - Frattesi-Ndoye, la proposta di scambio parte dall'Inter. Ma il club inglese ha fatto muro
- 23:16 Di Bello, seconda stagionale con l'Inter dopo il 4-0 al Como. Con lui bilancio quasi perfetto per i nerazzurri
- 23:01 Carboni si presenta bene al Racing: titolare con gol nella vittoria in amichevole con l'Ameliano
- 22:47 Succede tutto nel finale: Krstovic illude l'Atalanta, Durosinmi trova il primo acuto in A. Finisce 1-1 a Pisa
- 22:33 Wullaert: "Sarà importante vincere con la Juve. Ci siamo preparate bene e siamo pronte"
- 22:19 Virtus Verona, Fresco: "Inter U23 squadra brillante. Ma come esperienza può avere qualcosa in meno di noi"
- 22:04 Lautaro, doppietta nell'ultima vittoria Inter a Udine. Per i bookies replica a portata di mano
- 21:51 L'Udinese ispira i passaggi vincenti a Dimarco: è la squadra contro cui ha collezionato più assist in Serie A
- 21:37 De Marco: "Il rigore su Mkhitaryan in Inter-Napoli? Episodio codificato, è successo anche in Inter-Milan"
- 21:23 Vucko, ex allenatore di Mlacic: "È un bambino solo per l'età. Assorbe e impara velocemente"
- 21:09 Chauvin: "Robinio Vaz mi ricorda Bonny. Se avrà la stessa mentalità alla Roma farà benissimo"
- 20:55 Risultatismo e amarezza da scontri diretti: le verità sui recuperi del campionato (tatticamente) più difficile al mondo
- 20:40 Inter-Lecce, Pio Esposito non fa prigionieri. Ancora bene Zielinski
- 20:25 Udinese-Inter, i bookies credono nella rivincita nerazzurra: alta quota per il bis friulano
- 20:11 Serie A su DAZN, pubblico in aumento del 18% nel girone d'andata. Solo la Juve ha più spettatori dell'Inter
- 19:57 UFFICIALE - L'Olympique Lione riscatta Martin Satriano. E lo gira subito in prestito al Getafe
- 19:42 Bari, De Pieri e Stabile alla sfida da ex con la Juve Stabia. Vivarini: "Sono giovani di alto livello"
- 19:28 SM - Dalla porta in giù, le idee dell'Inter: Nico Paz sogno ancora possibile, piace Comuzzo
- 19:13 Romano: "Perisic tornerebbe all'Inter, tutto passa dal PSV Eindhoven. Gli agenti a giorni in Italia"
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di UDINESE-INTER, trasferta CRUCIALE per CHIVU: le ULTIME e la PROBABILE FORMAZIONE
- 18:53 Domani nuova amichevole per l'Hajduk Spalato. E questa volta Mlacic potrebbe scendere in campo
- 18:39 fcinStamattina in sede gli agenti di André Arntzen e Jonas Strand: i dettagli dell'incontro
- 18:24 GdS - Il futuro di Calhanoglu è un rebus, in primavera incontro per il rinnovo di contratto: la situazione
- 18:10 fcinTutto fatto tra Inter e Hajduk, ma Mlacic non ha ancora detto sì. Ecco su cosa sta riflettendo il croato
- 17:55 Sky - Udinese-Inter, Barella play e ballottaggio Sucic-Frattesi. Esposito scalpita: la probabile formazione
- 17:40 Frattesi ritrova l'Udinese: è la sua vittima preferita in Serie A. I numeri
- 17:26 Inter Academy Health: rinnovata fino al 2028 la collaborazione con Hitomio
- 17:12 Lautaro a caccia di un gol per agganciare il primato in trasferta di Kane e Mbappé. Con l'Udinese già 5 reti
- 16:58 Martorelli: "Il Milan è a soli tre punti dall'Inter, senza Coppe ha enormi probabilità di lottare per lo scudetto"
- 16:44 Inter a quota 55 vittorie in Serie A contro l'Udinese. Nerazzurri sempre in rete negli ultimi undici incontri
- 16:30 Settore giovanile, menù ricco nel week-end: il piatto forte è Juve-Inter Primavera
- 16:15 Nuova avventura per Sabri Lamouchi: l'ex nerazzurro trova un nuovo lavoro da ct
- 16:01 Il rimpianto di Thereau: "Mi cercò l'Inter. Se avessi firmato con i nerazzurri, la mia carriera sarebbe potuta cambiare"
- 15:47 Sabato il Bluenergy Stadium festeggia i 10 anni e ospita l'Inter: si viaggia verso il primo sold out stagionale
- 15:33 Bonucci ricorda il suo passaggio all'Inter: "Da casa a Milano fu traumatico, ma non ho mai pensato di mollare"
- 15:18 Rabiot: "Milan a -3 dall'Inter? Ci fa piacere e ci dà fiducia. Rimaniamo attaccati"
- 15:04 Udinese, Runjaic: "Inter da anni tra le più forti. Atta può fare la seconda punta, Kristensen è convocato"
- 14:50 Sky - Inter, cinque indisponibili e tanti rientri dal 1'. Josep Martinez migliora: possibile convocazione per l'Arsenal
- 14:35 Qui Udinese - Sfida all'Inter, friulani "corti" in attacco: ecco le scelte di Runjaic
- 14:21 Amadeus: "Scudetto o Champions? Farei una scelta pratica. Udinese temibile, se l'Inter gioca come col Lecce..."
- 14:07 Ventola: "Massacrano Sommer, ma guardate col Lecce. Inter non brillante? Vi dico perché"
- 13:52 Zenga: "Esposito ragazzo fantastico anche per la Nazionale. Ma vi lancio una provocazione"
- 13:38 Arsenal, Arteta: "Contenti di essere in corsa nelle quattro competizioni, ma c'è ancora molto da fare"
- 13:24 Allegri: "Milan a -3 dall'Inter? Non significa niente. Il nostro obiettivo minimo è la qualificazione in Champions"
- 13:10 TS - Anche Marotta al vertice in Lega: novità su incontro arbitri-capitani-allenatori e sul riconoscimento facciale
- 12:56 Sky - Mlacic-Inter, limati gli ultimi dettagli: presto le visite. Ci avevano provato anche altri due club di Serie A
- 12:42 GdS - Dall'Under 14 fino alla corsa scudetto: Esposito e Chivu "cresciuti insieme"