Dopo il buon ingresso contro il Lecce, Davide Frattesi torna nei pensieri di Chivu che questo pomeriggio dovrebbe puntare sull'ex Sassuolo. Davide non gioca titolare dallo scorso 3 dicembre, contro il Venezia in Coppa Italia e nell'unica volta titolare in campionato lo è stato contro la Cremonese, il 4 ottobre. "A vantaggio di Frattesi, peraltro, c’è anche un altro elemento: proprio l’Udinese è la sua vittima preferita. Ai friulani, infatti, ha rifilato ben 5 reti in carriera" si legge sul Corriere dello Sport che nelle previsioni di formazioni lancia l'ex numero 16 in campo.



"Ad ogni modo, l’impiego di Frattesi non è una certezza" precisa il CdS che per il centrocampo evidenzia il ballottaggio tra Sucic e Mkhitaryan, visto che Barella sembra destinato a giocare davanti alla difesa, e Zielinski resta a riposo in vista anche dell'Arsenal. Proprio tenendo conto dell'euro impegno, è Sucic in vantaggio su Mkhitaryan che potrebbe restare a rifiatare. Potenziale panchina anche per Akanji e Bastoni: "Si scaldano quindi De Vrij (più di Acerbi) e Carlos Augusto. In fascia, invece, si rivedranno Dimarco a sinistra e Luis Henrique a destra".