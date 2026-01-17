Novità dell'ultimo minuto per la difesa dell'Inter in vista della partita contro l'Udinese: come riferisce Sky Sport, osserverà un turno di riposo Alessandro Bastoni, con Carlos Augusto che agirà da braccetto sinistro con Yann Bisseck e Manuel Akanji a completare il reparto. Niente da fare per Davide Frattesi che anche questa volta partirà dalla panchina: Piotr Zielinski sarà il play della squadra anche quest'oggi. Davanti, sarà Pio Esposito ad affiancare Lautaro Martinez.