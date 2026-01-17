Alle ore 15 l'Inter scenderà in campo in trasferta per sfidare l'Udinese e difendere il primo posto in classifica. Chivu, stando alla probabile formazione de La Gazzetta dello Sport, sta pensando di dare un turno di riposo a Zielinski e di rilanciare dall'inizio sia Frattesi che Sucic, con Barella nel ruolo di play e Mkhitaryan destinato a una maglia da titolare in Champions contro l’Arsenal.

Dietro, invece, potrebbe rifiatare Akanji: lo svizzero sarà rimpiazzato da uno tra Acerbi (favorito) e De Vrij. Per il resto, rispetto a mercoledì, tornano Bisseck, Dimarco, Luis Henrique e Lautaro, pronto a fare coppia in attacco con Esposito.