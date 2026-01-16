Prosegue la striscia positiva dell'Atalanta, che non riesce però a conquistare i tre punti a Pisa nell'anticipo del venerdì sera di Serie A. Una gara equilibrata nella prima frazione, poi la Dea alza i giri del motore e i cambi risultano essere decisivi: Krstovic apre la contesa sul viale del tramonto. La formazione di Gilardino non demorde perché ha grossa fame di punti e nel finale trova il pari con l'attaccante nigeriano Durosinmi, arrivato dal Viktoria Plzen.