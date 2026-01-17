Prosegue la maratona nerazzurra: nemmeno il tempo di archiviare la vittoria faticosa sul Lecce che l'Inter torna in campo oggi a Udine contro i padroni di casa friulani, capaci all'andata di superare Lautaro e compagni a San Siro. Era il 31 agosto, una vita fa: stavolta i vicecampioni d'Italia e d'Europa non intendono farsi sorprendere.

QUI UDINESE – Con Zaniolo squalificato e ai box, Runjaic rimodella l'attacco e rilancia Atta alle spalle di Davis, considerando anche l'indisponibilità di Buksa. Quello bianconero sarà dunque un abbottonato 3-5-1-1, con le solite caratteristiche di corsa, fisicità e lotta. Rientra dal 1' Kristensen, ballottaggio in mediana tra Piotrowski e Miller. A sinistra più Bertola di Kamara.

QUI INTER – Chivu assomiglia sempre più a uno chef e sempre meno a un allenatore di calcio: deve dosare alla perfezione gli ingredienti partita dopo partita, con un ritmo serrato, tenendo sempre a mente di non sbilanciare i sapori e proporre un piatto stellato. Il riposo è poco, la fatica si accumula, la partita che arriva sembra sempre quella più difficile, ma non ci si può fermare: per questo motivo servono energie fresche e allora scatta l'ora di Frattesi. Rispetto a mercoledì, dentro dall'inizio anche Bisseck, Luis Henrique, Dimarco, Esposito e Lautaro. Mkhitaryan in ballottaggio con Sucic, Barella favorito in regia su Zielinski. Akanji riposa? Non è detto. Carlos Augusto potrebbe far tirare il fiato a Bastoni. Convocati anche i baby Cocchi e Bovo. Restano ai box Dumfries, Calhanoglu, Martinez, Palacios e Di Gennaro. L'Arsenal può attendere.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis.

Panchina: Sava, Padelli, Nunziante, Goglichidze, Ehizibue, Kamara, Rui Modesto, Zarraga, Miller, Lovric, Camara, Gueye, Bayo.

Allenatore: Runjaic.

Squalificati: Zaniolo (1).

Indisponibili: Zaniolo, Zemura, Buksa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro.

Panchina: Calligaris, Taho, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Cocchi, Bovo, Zielinski, Sucic, Diouf, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Martinez, Calhanoglu.

ARBITRO: Di Bello.

Assistenti: Bercigli e Zingarelli.

Quarto ufficiale: Feliciani.

Var: Mazzoleni.

Avar: La Penna.

