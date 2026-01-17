Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', Walter Zenga spiega le ragioni per le quali l'Inter a suo dire deve credere nello Scudetto: "Questo gruppo di lavoro ha vinto trofei e fatto due finali di Champions League quindi è abituata a giocare ad alti livelli. Poi c'è Cristian Chivu, un allenatore che ha dimostrato di essere un grande comunicatore e ha saputo gestire e rigenerare quei giocatori che avevano subito la batosta di Monaco".

Zenga si pronuncia anche sul parallelo tra Mike Maignan e Yann Sommer: "Sommer in una partita non ha mai fatto sette parate perché non gli sono mai arrivati sette tiri in porta. Un portiere penso più sia impegnato meglio è, quando arriva solo un tiro in porta a partita diventa complicato".