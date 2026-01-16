Si presenta bene Valentin Carboni con la nuova maglia del Racing Avellaneda: il tecnico Gustavo Costas lo ha infatti schierato titolare nell'amichevole giocata contro il Club Sportivo Ameliano del Paraguay, partita giocata sulla distanza di 60 minuti e vinta dall'Academia per 2-1. Una delle due reti porta la firma del ragazzo di scuola Inter, mentre il raddoppio è stato firmato da Adrian Martinez. Domenica, a partire dalle 19:00, il Racing giocherà la sua seconda amichevole contro l'Universidad de Chile.