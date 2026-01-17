Il brasiliano Luis Henrique arriva anche ai microfoni di DAZN per la consueta presentazione della partita contro l’Udinese. Queste le sue parole: “Oggi è una partita troppo importante. Sarà difficile, contro un avversario fisicamente fortissimo però abbiamo lavorato per portare i tre punti a casa. Sono felice e ho fiducia, spero di continuare così”.