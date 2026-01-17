Un colpo di mercato che possa aiutare altre aree del club a crescere grazie all’eco mediatico: questo il concetto che vuole applicare Oaktree all'Inter. Secondo Calciomercato.com, la proprietà nerazzurra cerca un traino diverso rispetto ai contenuti, peraltro eccellenti, della propria media house, e punta ad un nome di quelli pesanti che attiri l’interesse dei tifosi con la qualità delle prestazioni sul campo, o comunque mediante il peso specifico del suo nome. In quest'ottica, l'idea cullata dalla quercia la scorsa estate portava a Nico Williams, attaccante classe 2002 dell'Athletic Bilbao.

Oaktree considerava perfetto il profilo del calciatore spagnolo, anche per il suo potenziale di crescita, tecnico e di conseguenza economico. Il fondo americano ha chiesto una proiezione sull’investimento ed evidentemente ha fatto retromarcia dopo aver compreso il peso specifico dell’operazione. Nico Williams, alla fine, è stato nella sostanza una suggestione, ma il nome può offrire un indizio per il futuro su quello che è lo status del profilo in questione, ammesso e non concesso che Oaktree torni nuovamente a considerare percorribile la via di un grande acquisto.