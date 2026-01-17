Federico Dimarco, esterno dei nerazzurri, ha parlato a Sky Sport dopo il successo di Udine: “Penso che questa vittoria voglia dir tanto. Fare così tanti successi è importante, stiamo facendo un bel lavoro con il mister. Oggi era difficile, delle grandi solo il Milan aveva vinto qui. Dobbiamo continuare come stiamo facendo. L’aspetto fondamentale è recuperare le energie il prima possibile. Oggi era importante pensare all’Udinese: abbiamo fatto un bel primo tempo, nella ripresa abbiamo sofferto da grande squadra".

Ancora Dimarco: "Abbiamo messo in campo grande determinazione, ci siamo sacrificati tutti”. Sul contributo offensivo: “Lavoro sempre al massimo in ogni allenamento, metto al servizio della squadra le qualità che ho. Posso mettere a disposizione la qualità nell’ultimo passaggio. So quando posso far male all’avversario”.

Su Chivu: “Con Inzaghi abbiamo fatto un grande lavoro, potevamo vincere di più. Chivu ha dato nuovi stimoli soprattutto alla vecchia guardia. Non era facile ripartire, penso che la bravura del mister sia stata quella di trasmettere serenità ai giocatori”.