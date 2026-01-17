Anche Tuttosport vede qualche ballottaggio di formazione per l'Inter, attesa questo pomeriggio dall'impegno in trasferta contro l'Udinese. La certezza è che Chivu rilancerà di nuovo dall'inizio Lautaro Martinez, a secco da tre giornate e questa volta affiancato da Esposito. In regia oggi dovrebbe esserci Barella (riposo per Zielinski in vista dell'Arsenal), mentre la "tentazione riguarda Davide Frattesi, che con i salentini ha giocato in una partita più di quanto non abbia fatto tra novembre e dicembre: l’azzurro si gioca uno dei due posti con Sucic e Mkhitaryan", si legge. Tornano dal 1' anche Bisseck, Luis Henrique e Dimarco.