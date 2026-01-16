Seconda direzione stagionale di una gara dell'Inter per Marco Di Bello, arbitro brindisino designato per la partita di domani pomeriggio contro l'Udinese, dopo la partita vinta per 4-0 contro il Como a San Siro lo scorso 6 dicembre. Per Di Bello sarà la partita numero 17 dell'Inter da lui diretta: 12 vittorie e quattro pareggi il bottino nerazzurro nei precedenti. 

