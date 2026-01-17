Vigilia ricca di emozioni a Udine per gli Inter Club del Friuli Venezia Giulia, protagonisti di un esclusivo Meet&Greet organizzato in occasione di Udinese-Inter, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. All’evento hanno preso parte circa 50 rappresentanti degli Inter Club regionali, espressione di un coordinamento che conta 26 Club e oltre 4.000 soci iscritti. La serata si è aperta con un momento di introduzione a cura del Centro Coordinamento Inter Club, durante il quale sono stati condivisi i principali numeri e i risultati della stagione; il tutto, come di consueto, alla presenza del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ha voluto ribadire l’importanza strategica e valoriale del mondo Inter Club, ringraziando i presenti per il sostegno costante e la vicinanza alla squadra.

I soci presenti alla serata hanno poi avuto il privilegio di vivere un momento speciale grazie alla presenza di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, che si sono concessi per foto e autografi, regalando emozioni indimenticabili.