A pochi minuti dal match contro l’Udinese, l’esterno nerazzurro Luis Henrique presenta così la sfida ai microfoni di Inter TV: “Sappiamo che è una partita difficile, ma abbiamo lavorato tanto per arrivarci al meglio e portare i tre punti a casa. È troppo importante continuare così, abbiamo lavorato molto e dobbiamo continuare così”.