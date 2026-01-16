Si parla di Davide Frattesi e dell'ipotesi trattativa sull'asse Milano-Nottingham che coinvolge l'ex Sassuolo e l'elvetico Dan Ndoye a RAI Sport. Tutto è nato dalla richiesta da parte del Forest per il centrocampista nerazzurro, con l'Inter che ha provato a rilanciare proponendo questo scambio con l'ex giocatore del Bologna che è un vecchio pallino di Piero Ausilio che lo ha ammira dagli scorsi Europei in Germania. I Garibaldis, però, non hanno aperto a questa proposta e quindi la questione è congelata.