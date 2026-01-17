"Potevamo giocare meglio nel primo tempo, ma l'Inter è partita davvero forte, è una della squadra più forti in Italia e in Europa. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma ci è mancata qualità". Così Kosta Runjaic, parlando a DAZN dopo la sconfitta dell'Udinese contro i nerazzurri.

Le scelte di formazione e i cambi.

"Volevamo pressarli alti, ci siamo riusciti in alcuni momenti. Stiamo crescendo, fa parte del processo. Non paragoniamo il primo al secondo tempo".

La posizione di Atta e l'infortunio di Piotrowski.

"Speriamo recuperi presto, ho visto la scena dalla panchina. Il giocatore sente tanto dolore. Per quanto riguarda Atta, si è visto che gli manca il ritmo partita. Non mi è piaciuto come ha interpretato la posizione".