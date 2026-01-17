Oaktree studia un colpo giovane, pronto, forte e possibilmente 'mediatico' da regalare all'Inter in estate. E sarebbe disposto a mettere sul piatto anche più di 50 milioni di euro per il cartellino. La conferma dell'indiscrezione circolata negli ultimi giorni arriva anche dalle pagine di Tuttosport: il quotidiano ribadisce che i ragionamenti sono iniziati nei mesi scorsi e proseguiranno la prossima settimana, quando alcuni esponenti del fondo californiano saranno a Milano per seguire la partita con l'Arsenal.

L'obiettivo della proprietà e di alzare ancora il valore del brand Inter, oltre che rendere la squadra sempre più competitiva. Il mirino della dirigenza interista sarebbe puntato in casa Real Madrid, dove in estete dovrebbe tornare Nico Paz dopo l'esperienza al Como. L'argentino rimane un pallino del club interista ma è probabile che le Merengues vogliano vedere le sue qualità al Bernabeu, liberando di conseguenza altri giovani talenti.

Con il rientro alla base di Paz, infatti, "rischierebbe di avere meno spazio un giocatore come Arda Guler, 20 anni, trequartista mancino turco che con Xabi Alonso ha trovato spazio dopo le vacche magre con Ancelotti - si legge su Tuttosport -. Il suo futuro è tutto da scrivere fra nuovo allenatore e Nico Paz di ritorno, con l'Inter che aveva già pensato a un suo arrivo in prestito nei mesi scorsi. Adesso la formula potrebbe cambiare, anche se il Real quasi sicuramente vorrà inserire una recompra. Così come per Franco Mastantuono, 18enne argentino arrivato per 45 milioni dal River Plate, guarda caso pure lui mancino di ruolo trequartista-ala destra. Tre giocatori - Paz, Guler e Mastantuono - che permetterebbero a Chivu di virare verso quel 3-4-2-1 a cui ambiva già l'estate scorsa".