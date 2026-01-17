Vittoria di misura per l’Inter che si è imposta 1-0 in casa dell’Udinese. A Inter TV ha commentato la sfida l’esterno nerazzurro Federico Dimarco:

“Sapevamo che era una trasferta difficile, giocare qui a Udine non è mai facile anche se negli ultimi anni avevamo sempre vinto. Quest’anno in tante hanno sofferto qui, abbiamo messo in campo carisma, determinazione e penso che i tre punti siano meritati. Si può sempre migliorare, il campionato è ancora lungo, dobbiamo andare avanti così. Il mister ci ha chiesto grande aggressività e di fare una partita matura. Era una trasferta difficile, arrivavamo da una gara non bella come quella contro il Lecce e dovevamo ripartire come avevamo fatto contro il Napoli”.

Come state tu e il gruppo?

“L’importante è recuperare il prima possibile le energie, l’Arsenal è una squadra tosta, ma noi vogliamo fare bene perché giochiamo in casa e vogliamo i tre punti".