Il contratto di Hakan Calhanoglu è in scadenza nel 2027 e l'Inter vorrebbe trattenerlo strappando il rinnovo, ma senza firma non è da scartare l'ipotesi di un addio in estate. Con la Turchia sempre attenta alla situazione. È questo, in sintesi, il punto de La Gazzetta dello Sport sul futuro del regista, bloccato da un problema al polpaccio e con il chiaro obiettivo di tornare a disposizione tra fine gennaio e inizio febbraio.

Nelle ultime ore il Galatasaray è arrivato a Milano, ma il club nerazzurro non ha incontrato quello turco. Lo scenario potrebbe cambiare in estate, ma secondo la rosea "è inevitabile che le parti si siedano al tavolo quanto prima e discutano del futuro: potrebbe proseguire serenamente insieme, con piena soddisfazione di tutti". È probabile che Calhanoglu e l'Inter possano avviare i dialoghi in primavera per capire i margini di un eventuale rinnovo di un altro anno, magari con opzione per il 2029. Va ricordato che al momento Calha guadagna in totale circa 6,5 milioni di euro a stagione.