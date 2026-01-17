Dopo settimane, l’Inter giocherà oggi pomeriggio contro l'Udinese, prima di Milan e Napoli. Possibilità che vale l'occasione "di fare uno scatto in anticipo. E, a quel punto, di mettersi comodamente in poltrona" come si legge sul Corriere dello Sport che però avvisa gli interisti: " Attenzione, però, perché contro l’Udinese sarà tutt’altro che semplice. Incrocio oggettivamente impervio, per di più in trasferta". Lo sa bene l'Inter che all'andata si è scontrata proprio contro il muro bianconero in quel di San Siro.

"Il blitz dell’Udinese risale ormai alla seconda giornata. E da allora molto è cambiato". In quel ko di settembre, i nerazzurri non avevano ancora assunto "la sua fisionomia definitiva. Chivu aveva appena cominciato a trasmettere i suoi principi". Mentre orala capolista è "più consapevole della propria forza, delle proprie qualità, ma anche dei potenziali pericoli generati da un atteggiamento quasi sempre molto offensivo. Si può dire, allora, che sarà una sorta di test per dare una misura di quanto Lautaro e compagni siano cresciuti migliorati" si legge ancora sul quotidiano romano che avvisa la squadra di Chivu: "Aggiungere altri tre punti sarebbe l’ennesimo segnale" e attenzione alla stanchezza.