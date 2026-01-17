Nell'attacco dell'Inter sarà Lautaro Martinez l'unico certo di un posto di titolare sia oggi contro l'Udinese in campionato che martedì in Champions League contro l'Arsenal. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport nel pezzo in cui si concentra sulla fame del Toro e sulla voglia del ritorno al gol che in campionato manca da tre partite: tra Parma, Napoli e Lecce (in cui è entrato solo per l’assalto finale) il capitano non ha colpito. "Strano, ma vero - scrive la rosea -. In questa stagione, però, non c’è stata mai una fila più lunga di gare di digiuno: in due precedenti, a settembre e a ottobre, alla quarta occasione il Toro ha sempre saziato quella fame atavica".

Al suo fianco a Udine ci sarà Francesco Pio Esposito, reduce dal decisivo gol da subentrato che ha deciso il match contro il Lecce. Non è la prima volta che il giovane attaccante si rende protagonista in coppia con l'argentino: la rete di mercoledì nasce da una loro combinazione, ma non sono da dimenticare anche i due assist che Pio ha regalato a Lauti in questa stagione. "Non sarà solo un normale turno di rotazione: Lautaro fa sentire Esposito al calduccio, protetto e coccolato, lo aiuta a spiccare il volo", sottolinea il quotidiano. 

Sezione: Focus / Data: Sab 17 gennaio 2026 alle 08:43
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
